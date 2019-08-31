Михаил Тау в ортопедическом воротнике рассказал о системных проблемах фитнес-клуба «Аврора»

Известный в Барнауле тату-мастер Михаил Тау выложил в Instagram видео, в котором рассказал, что он заметил проблемы в фитнес-клубе «Аврора» еще год назад. На ролике Тау в ортопедическом воротнике. Напомним, накануне представители фитнес-клуба его били.

По словам Тау, он занимался в «Авроре» несколько лет, и примерно год назад из фитнес-клуба уволилось много тренеров, все хорошие. «Остались самые стойкие, наверное», — отметил тату-мастер.

Весной перестала работать сауна, на ней висело объявление то профилактика, то ремонт, его так и не закончили. А в июне из расписания исчезли групповые занятия. Две недели назад ему пришло SMS-сообщение, что клуб на Шумакова закрывается и нужно прийти перевестись в другой.

Когда Тау пришел переоформлять карту, у него потребовали договор с клубом. Он ответил, что у него есть карта, по ней он заходит в клуб и тренируется. «Мне сказали, раз нет договоров и чеков, до свидания, ничем помочь не можем. Я день потратил, чтобы найти договор. Пришел и тогда мне дали карту», — сказал Михаил Тау.

Татуировщик поблагодарил свою аудиторию за поддержку.

Напомним, Михаил Тау опубликовал в своем Instagram сторис о неудовлетворительном состоянии инвентаря в фитнес-клубе «Аврора». На следующий день его клубная карта оказалась заблокированной и ему назначил встречу директор.

Когда Тау пришел на нее и снимал весь процесс, трое мужчин в клубе скрутили ему руки, дали по лицу, разбили очки и забрали телефон. Татуировщика выгнали из фитнес-центра.