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Мини-каникулы: как отдыхаем в ноябре 2018

В ноябре 2018 россиян ждут несколько дней отдыха, так как 4 ноября будут отмечать государственный праздник — День народного единства. Altapress.ru рассказывает, как будем отдыхать в ноябре-2018.

Осень. Желтые листья
Осень. Желтые листья
СС0

В 2018 году будет три выходных в честь Дня народного единства — с 3 по 5 ноября (с субботы по понедельник).

Всего в ноябре-2018 будет 9 выходных дней и 21 рабочий.

Что такое День народного единства?

4 ноября 2018 в России будут отмечать День народного единства. Праздник установили в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Кремль от польских интервентов.

Кроме того, 4 ноября — День Казанской иконы Божией Матери. Православные верят, что ополчению удалось одержать победу с помощью Богоматери и ее чудотворного образа.

Впервые День народного единства отметили в 2005 году.

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