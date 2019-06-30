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1 июля
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Жизнь

Министр обороны Шойгу заявил, что в армии знают, как решить проблему мусора

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на проходящем форуме «Армия-2019» удивил всех новостью о том, что в войсковых частях появятся мини-заводы по переработке мусора. Они будут служить как самой армии, так и гражданскому населению.

Сергей Шойгу на учениях "Восток-2018". Полигон Цугол, 13 сентября 2018 года.
Сергей Шойгу на учениях "Восток-2018". Полигон Цугол, 13 сентября 2018 года.
kremlin.ru

«Наши гарнизоны не должны быть нагрузкой для формирования свалок в регионах», — заявил Шойгу в эфире тематического телеканала «Звезда». И подчеркнул, что «мы сейчас начнём большую программу обеспечения гарнизонов заводами по переработке мусора».

На выставке Сергею Шойгу показали компактный мусороперерабатывающий завод. По сути это мобильный комплекс, который можно перевезти на автотранспорте и собрать за день. Он не требует дополнительных источников энергии и сам может отапливать несколько жилых объектов.

При необходимости такой комплекс может помочь с утилизацией мусора небольшим населенным пунктам страны.

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