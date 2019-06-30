Министр обороны Шойгу заявил, что в армии знают, как решить проблему мусора

«Наши гарнизоны не должны быть нагрузкой для формирования свалок в регионах», — заявил Шойгу в эфире тематического телеканала «Звезда». И подчеркнул, что «мы сейчас начнём большую программу обеспечения гарнизонов заводами по переработке мусора».
На выставке Сергею Шойгу показали компактный мусороперерабатывающий завод. По сути это мобильный комплекс, который можно перевезти на автотранспорте и собрать за день. Он не требует дополнительных источников энергии и сам может отапливать несколько жилых объектов.
При необходимости такой комплекс может помочь с утилизацией мусора небольшим населенным пунктам страны.