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12 марта
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Жизнь

Минобороны поставит в Алтайский край новейшие зенитные ракетные комплексы

Уже в 2019 году в Алтайском крае развернут новейшие ЗРК «Бук-М3», способные сбивать почти любые крылатые ракеты. Об этом пишет Pravda.ru со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.

На Алтае прошли учения расчетов ЗРК «Бук-М2».
На Алтае прошли учения расчетов ЗРК «Бук-М2».
mil.ru

Новые «Буки» отправят в 41-ю армию, чьи подразделения находятся и на Алтае, чтобы повысить боевые возможностей подразделений, которые занимаются обороной стратегически важных объектов от атак с воздуха.

Система «Бук-М3» оборудована 12-ю ракетами. Шесть из них расположены на установке, которая может передвигаться своим ходом. Основной отличительной особенностью этой модификации является увеличенная грузоподъемность шасси, что позволяет перевозить и использовать гораздо большее количество снарядов. Помимо этого, усиленная конструкция защищает экипаж от подрыва.

Напомним, что в феврале в Алтайском крае прошли учения зенитчиков на комплексах «Бук-М2».

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