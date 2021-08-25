Мишустин выделил Алтайскому краю деньги на кислородные концентраторы

Почти 652 млн рублей направят в российские регионы на покупку концентраторов кислорода для лечения больных коронавирусной инфекцией. Распоряжение подписал глава правительства Михаил Мишустин.

Деньги направят 20 регионам, которые нуждаются в таком оборудовании. В их числе — Алтайский край, Амурская, Архангельская, Иркутская, Кировская, Курганская и Орловская области, Северная Осетия и Хакасия, Забайкалье, Калмыкия, Коми и Дагестан, перечислили на сайте правительства.

«Важно поддерживать запас кислорода на достаточном уровне. Региональные власти должны заранее планировать потребность и особенно внимательно контролировать состояние оборудования. От этого зависит жизнь людей», — отметил Мишустин.

Каждый из регионов в среднем получит по 32,5 млн рублей, добавили в кабмине. Этих средств хватит не только на покупку оборудования, но и на его доставку и пусконаладочные работы.

Ранее стало известно, что власти Алтайского края столкнулись с завышением цен на медицинский кислород в период повышенного спроса на него.