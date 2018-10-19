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Мокрый снег и ветер: какой будет погода на выходных в Алтайском крае

В Алтайском крае на выходных, 20 и 21 октября, воздух прогреется до +14 градусов. В отдельных районах прогнозируют дождь и мокрый снег. Возможно усиление ветра, пишет алтайский ЦГМС.

Мокрый снег.
Мокрый снег.
Михаил Хаустов

Погода в Алтайском крае 20 октября:

ночью:

  • -4 … +1 градусов,
  • в отдельных районах дождь и мокрый снег, местами гололед,
  • ветер южный, 3−8 м/с, местами порывы до 10−15 м/с.

днем:

  • +3 … +8 градусов,
  • в отдельных районах дождь и мокрый снег,
  • Ветер южный, 3−8 м/с, местами порывы до 10−15 м/с.

Погода в Алтайском крае 21 октября:

ночью:

  • -3 … +2 градуса, при прояснении в северо-восточных районах -4 … -9 градусов,
  • в отдельных районах мокрый снег и дождь, местами гололед,
  • ветер юго-западный, 5−10 м/с, местами порывы до 13−18 м/с.

днем:

  • +7 … +12 градусов,
  • на большей части территории мокрый снег и дождь местами гололед, местами сильные осадки,
  • ветер юго-западный, 8−13 м/с, местами порывы до 23 м/с.
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