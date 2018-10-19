Мокрый снег и ветер: какой будет погода на выходных в Алтайском крае

Погода в Алтайском крае 20 октября:
ночью:
- -4 … +1 градусов,
- в отдельных районах дождь и мокрый снег, местами гололед,
- ветер южный, 3−8 м/с, местами порывы до 10−15 м/с.
днем:
- +3 … +8 градусов,
- в отдельных районах дождь и мокрый снег,
- Ветер южный, 3−8 м/с, местами порывы до 10−15 м/с.
Погода в Алтайском крае 21 октября:
ночью:
- -3 … +2 градуса, при прояснении в северо-восточных районах -4 … -9 градусов,
- в отдельных районах мокрый снег и дождь, местами гололед,
- ветер юго-западный, 5−10 м/с, местами порывы до 13−18 м/с.
днем:
- +7 … +12 градусов,
- на большей части территории мокрый снег и дождь местами гололед, местами сильные осадки,
- ветер юго-западный, 8−13 м/с, местами порывы до 23 м/с.