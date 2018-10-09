Что думают Мария Мотузная и ее адвокаты о решении суда

Адвокат Марии Мотузной Роман Ожмегов оказался недоволен мотивировкой Индустриального суда, который отправил дело девушки в прокуратуру. Защитник считает, что в данной ситуации были основания для оправдательного приговора. Сама Мария довольна уже тем, чего удалось добиться.

Судья Сергей Трушкин заслушал ходатайства обвинения и защиты решил вернуть дело по обеим статьям прокурору, так как «инкриминируемые Мотузной деяния, которые положены в основу обвинительного заключения, подтверждений не нашли». Он пришел к выводу, что «установление обстоятельств, выходящих за пределы предъявленного обвинения, нарушают право подсудимой на защиту». Прокуратура должна устранить препятствия для рассмотрение дела в суде.

Подписку о невыезде девушке не отменили. Однако она сможет поехать в Москву на съемки для телеканала «Спас». Девушка примет участие в программе «Разговор с атеистом», где расскажет о том, что ст. 148 УК РФ — репрессивная.

Что сказала Мария Мотузная?

После решения суда Мария оказалась настроена очень оптимистично, как и ее екатеринбургский адвокат Алексей Бушмаков. Оба они считают, что девушку уже не осудят по уголовной статье: в худшем случае она может получить приговор по административной.

Мария Мотузная,

обвиняемая:

Я вообще безумно рада, я ведь сначала думала, что меня осудят! Сейчас буду ждать решения прокуратуры, что там скажут, а потом посоветуюсь с адвокатами. Пока не знаю, буду ли возражать против прекращения дела по истечению сроков давности.

Что сказал адвокат?

Барнаульский адвокат Роман Ожмегов рассказал СМИ, что не понимает, почему дело отправили прокурору, если судья не нашел доказательств вины девушки.

Роман Ожмегов,

адвокат:

Тогда нужно было выносить оправдательный приговор. А сейчас получается, что все-таки будут искать вину. И наше правосудие по-прежнему имеет обвинительный уклон. Я считаю, что оба дела прекратят не в связи с отсутствием состава преступления, а просто будут тянуть, пока не истечет срок давности привлечения к ответственности. И Мария лишится права на реабилитацию и возмещение морального вреда. Она по-прежнему остается экстремисткой.

И Ожмегов, и второй адвокат девушки Алексей Бушмаков солидарны в том, что случившееся 9 октября в Индустриальном районном суде — большая редкость. Возвращение дела в прокуратуру — это в любом случае показатель того, что правоохранители плохо сделали свою работу. Хотя в данной ситуации их несколько «спасает» Пленум Верховного суда и инициатива президента Владимира Путина.