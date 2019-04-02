Многодетные семьи из Барнаула вышли на пикет и потребовали выдать им земельные участки

Алтайские многодетные семьи имеют право на бесплатный земельный участок. За последние три года положенную землю получили только 20 из 4,5 тысяч семей. При этом в первом квартале 2019 года администрация города выделит многодетным семьям только пять участков, пишут «Вести Алтай».
«Мы все подсчитали, да, у нас получится, что через 118 лет мы получим, через двести лет. Проще говоря, ничего не получим», — отметила многодетная мать Ольга Тищенко.
В 2012 году после указа президента РФ обеспечить многодетные семьи землей администрация Барнаула распланировала в Бельмесево 1046 земельных участков для многодетных семей под индивидуальное строительство.
Участки выдали в березовой роще. Там нет дорог, электричества и водопровода. По закону участки должны отдать семьям только после того, как там проложат необходимую инфраструктуру.
В 2016 году по иску инициативной группы Центральный районный суд Барнаула обязал администрацию провести инженерные сети и дорогу в течение полутора лет. Но это решение суда так и не исполнено. Как уверяют собственники участков, они не могут использовать участки даже под посадку картофеля, так как подъехать туда невозможно.
После обращения гражданских активистов прокуратура вынесла главе Барнаула представление с требованием обеспечить все земельные участки в поселке Белемесево инженерными коммуникациями, устроить автомобильную дорогу, писал ранее altapress.ru.