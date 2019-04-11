Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
12 апреля 0°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Молния ударила в самолет при посадке в Москве

Молния попала в трансатлантический лайнер при посадке в Москве, сообщил источник в органах управления воздушным движением, сообщил «Интерфакс».

Непогода. Шторм и молнии.
Непогода. Шторм и молнии.
СС0

По его данным, командир дальнемагистрального A-330, летевшего в «Шереметьево» из Нью-Йорка, накануне вечером связался с диспетчерами и сообщил, что в корпус лайнера попала молния. Это произошло при заходе на посадку на высоте порядка трех тысяч метров.

Лайнер удалось благополучно посадить. Никто из находившихся на борту не пострадал.

После посадки наземные службы обнаружили на корпусе самолета следы поражения атмосферным электричеством. Прежде чем лайнер вновь допустят к полетам, его техническое состояние оценят специалисты.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость