Молния ударила в самолет при посадке в Москве

Молния попала в трансатлантический лайнер при посадке в Москве, сообщил источник в органах управления воздушным движением, сообщил «Интерфакс».

По его данным, командир дальнемагистрального A-330, летевшего в «Шереметьево» из Нью-Йорка, накануне вечером связался с диспетчерами и сообщил, что в корпус лайнера попала молния. Это произошло при заходе на посадку на высоте порядка трех тысяч метров.

Лайнер удалось благополучно посадить. Никто из находившихся на борту не пострадал.

После посадки наземные службы обнаружили на корпусе самолета следы поражения атмосферным электричеством. Прежде чем лайнер вновь допустят к полетам, его техническое состояние оценят специалисты.