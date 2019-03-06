«Море призов и тонны блинов»: ТРЦ «Арена» приглашает на народные гулянья

Масленичная неделя в самом разгаре! Все мы с нетерпением ждали этого праздника, чтобы насытиться вкуснейшими блинчиками и отдохнуть на свежем воздухе, насладившись запахом ранней весны!

В воскресенье, 10 марта, на парковке торгово-развлекательного центра «Арена» пройдут настоящие народные гулянья! Все жители и гости нашего города смогут испытать свои силы в традиционных забавах — бой мешками на бревне, «петушиные» бои, метание валенка и многое другое!

Любители животных смогут покататься в упряжке на собаках породы «Хаски» и сделать фото с ними, или же устроить прогулку на лошадях. Маленьким гостям праздника предлагают бесплатно сделать настоящий масленичный аквагрим!

Вас ждут море призов и тонна блинов! Ну и, конечно же, праздничная программа с народными песнями, танцами и розыгрышем призов!

Встречай весну вместе с ТРЦ «Арена»!

Начало в 12.00

Организатор розыгрыша: ТРЦ «Арена». Дата проведения розыгрыша: 10.03.2019 г. Подробную информацию о правилах проведения розыгрыша, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на месте у организаторов.

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