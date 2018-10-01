Военный Новый год-2019. Красивая американка из спецназа сфотографировалась для крутого календаря

В США подготовили военный календарь на 2019 год. В качестве модели в нем выступила отслужившая в морской пехоте 29-летняя модель Шеннон Ирке. А до того, как Military Glamour Calendar появится в продаже, Шенон рассказала о своей нелегкой службе в спецподразделении американской армии