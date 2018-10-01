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Военный Новый год-2019. Красивая американка из спецназа сфотографировалась для крутого календаря

В США подготовили военный календарь на 2019 год. В качестве модели в нем выступила отслужившая в морской пехоте 29-летняя модель Шеннон Ирке. А до того, как Military Glamour Calendar появится в продаже, Шенон рассказала о своей нелегкой службе в спецподразделении американской армии

Шеннон Ирке в Military Glamour Calendar.
Шеннон Ирке в Military Glamour Calendar.
www.instagram.com/shannonihrke

Эта молодая дама поступила на службу в морскую пехоту в 19 лет и отслужила там 4 года, пишет Life.ru.

Шеннон Ирке,
модель:

Многие морские пехотинцы считали, что я физически слабее и не могу делать то же самое, что и они. Поэтому я поставила своей целью доказать обратное. Я не тот человек, от которого можно отмахиваться или не воспринимать всерьёз.

По словам модели, благодаря службе в армии, она стала умнее, сильнее и быстрее:

Шеннон Ирке,
модель:

Моё тело стало настолько сильным, что я даже представить такое не могла. Я научилась быть спокойной и собранной, когда вокруг творится хаос. Я стала частью чего-то большего.

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