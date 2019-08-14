Мошенники звонят жителям Алтайского края с номеров конкретных банков

Люди не подозревают, что попались на уловку преступника, если на телефоне отображается реальный номер банка. Как правило, аферисты представляются службой безопасности. Они сообщают, что по банковской карте происходит сомнительная операция, и гражданин вот-вот потеряет средства. Чтобы это предотвратить, «специалист банка» советует принять срочные меры.
При этом мошенник может даже знать имя владельца, последние цифры карты и остаток по счету. Злоумышленники стараются узнать конкретные реквизиты платежной карты — CVV-код (три цифры на обратной стороне карты), ПИН-код, срок действия карты, смс-коды, приходящие на телефон и подтверждающие операцию.
Андрей Антипов,
заместитель управляющего отделением Барнаул Банка России:
Реальные сотрудники банка не уполномочены запрашивать у вас конфиденциальные сведения о вашей платежной карте. Если вам кто-то позвонил и пытается получить такие сведения, то разговор лучше прервать. Позвоните в свой банк самостоятельно. Но не перезванивайте на входящий номер, чтобы вновь не попасть к мошенникам. Воспользоваться нужно номером, который указан на банковской карте или официальном сайте банка.
Как уже не раз писал altapress.ru, жители края продолжают попадаться на уловки лжесотрудников банков.
В Заринске женщине позвонили из якобы службы безопасности и сказали, что мошенники с ее банковских карт пытаются перевести деньги. Поэтому необходимо срочно заблокировать счета и снять все средства. Она перевела на счета, которые сообщили мошенники, 113 тысяч рублей.
В полиции отмечают, что в Барнауле работают как минимум два мошенника, которые обманом заставляют людей переводить им деньги. Зарегистрировано уже 18 случаев.