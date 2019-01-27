Московская чиновница пояснила свои слова о недостаточном вкладе россиян в бюджет

Слова председателя совета по правам человека при губернаторе Московской области Марины Юденич о вкладе в федеральный бюджет и возможностях брать оттуда средства были адресованы не к обычным гражданам, а к представителям архитектурного сообщества. Об этом ТАСС сообщила Юденич.

Напомним, ранее на встрече чиновницы с жителями подмосковного города Королев предложили восстановить исторический квартал города, обратившись за помощью к федеральному бюджету. В ответ на это Юденич отметила, что люди не вкладывают в «этот бюджет». Видео с высказыванием опубликовали в «ВКонтакте».

Вырвано из контекста. Это было обращено к архитекторам, которые попросили из бюджета миллиард на реконструкцию квартала. Я сказала, что в современных условиях просить миллиард из бюджета на архитектурный проект безнравственно. И добавила, обращаясь к архитекторам: вы что-то туда вложили, чтобы оттуда брать?, — сообщила ТАСС Юденич.

Она отметила, что, возможно, это высказывание было озвучено несколько эмоционально.

На своей странице в Facebook Юденич опубликовала полное видео с ответом на этот вопрос и расшифровкой своих слов.

«Я считаю категорически недопустимым делить людей на коренных жителей и понаехавших, на интеллигенцию и рабочих, на бедных и богатых, нельзя этого делать, это ужасно…

… Коллег из экспертного сообщества хочу немногого приземлить: ребят, вы так легко говорите: а давайте из бюджета возьмем столько, а давайте столько (напомню, архитекторы называли суммы до миллиарда) вы в этот бюджет что-нибудь вложили, чтобы из него брать?!»

Кроме того, в этой публикации правозащитница отмечает, что написала пост специально для разрешения этого «недоразумения».

Altapress.ru писал, что ранее начальнику управления молодежной политики Алтайского края Екатерине Четошниковой также пришлось объясняться из-за своего высказывания, в котором она сравнила желание молодого учителя получать достойную зарплату с потребностью иметь Mercedes. Фраза чиновницы, появившаяся в опубликованном в пятницу интервью на amic.ru, сразу разлетелась по российским СМИ.