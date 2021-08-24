Москвич сел на ребенка с аутизмом, недостаточно быстро уступившего место в метро

В Москве молодой человек сел на ребенка с аутизмом, разозлившись на нерасторопного мальчика, а после начал драку, сообщают « Такие дела ».

Инцидент произошел 22 августа. По словам матери ребенка, мальчик сидел, когда в вагон вошла семья — женщина и парень с девушкой.

«Женщина сказала грубо: „Мальчик, подвинься, нам тут три места надо“. Он стал двигаться, еще полностью не успел освободить сиденье, как молодой человек лет 17 на него сел», — рассказала пострадавшая.

После этого юноша начал грубить, а его девушка прокомментировала особенности развития ребенка: «Правильно тебя Бог наказал».

«Внезапно парень сзади ударил моего мужа в голову. Тут же на нас набросились девушка и женщина. Двое парней смогли оттащить их и насильно усадить на место», — отметила мать мальчика.

Полиция вывела нападавших пассажиров из вагона и отвела в свой пункт. Пострадавшие зафиксировали побои — ушибы мягких тканей, ссадины, синяки.

Москвичка подчеркнула, что впервые столкнулась с такой реакцией на необычного ребенка и «таким издевательским поведением».

Ранее ученые назвали новый признак развития аутизма — нетипичные предпочтения в еде у детей.