«Мусор и отборный мат»: барнаульцы возмущены уличными торговцами

Жители Барнаула недовольны эффективностью рейдов против несанкционированной уличной торговли, которые проводят районные администрации. В группе Barnaul22 опубликовали пост жители дома, перед которым сидят самые стойкие торговцы. Горожане мучаются из-за ругани в шестом часу утра и мусорных куч.

Автор поста решила ответить на публикации о том, как проходят рейды по торговле, и рассказать, как все происходит на самом деле по мнению жильцов соседнего дома. Речь идет об аллее за рынком «Докучаево». Там продают овощи, фрукты, рыбу и не только.

По словам женщины, в 5:30 утра торговцы «начинают делить свои торговые места, подкрепляя это все руганью, криками и отборным матом». В 23:00, а то и позже, продавцы покидают свои рабочие места, а в этом им «помогает целая толпа молодежи, которая веселится, наворачивает крутые финты на мопедах и мотоциклах по пустующему рынку, иногда демонстрируют свою физическую подготовку».

Из поста жительницы Барнаула:

В общем, об этом можно писать вечно. Помимо всего этого остаётся куча мусора и хлама. Жители дома по адресу Попова, 64 уже устали звонить в администрацию, толку нет. Мы не можем окна открыть ни утром, ни вечером. В нашем доме очень много больных стариков и маленьких детей, которым нужно отдыхать. Очень хочется открыть утром окно и увидеть зеленую травку и чистоту, а не вытоптанную, закиданную мусором, чёрную землю!

28 августа в администрации Барнаула вновь напомнили, что за размещение нестационарных торговых объектов (палаток, складных столов, ящиков и т.д.) с нарушением утвержденной схемы на территории Барнаула предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или наложения штрафа на граждан в размере от 500 до 3 тысяч рублей.

При повторном нарушении размер штрафа увеличивается — на граждан от 3 до 5 тысяч рублей; на должностных лиц — от 10 до 30 тысяч рублей; на юридических лиц — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.