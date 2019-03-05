На Алтае победительницу конкурса красоты наградил царь

Девушка уже руководит танцевальной студией и мечтает поступить в НГПУ, чтобы стать стать профессиональным хореографом.
Конкурс проводит женский журнал «Бийчанка». На мероприятие приехал мэр города Александр Студеникин, однако главный приз победительнице выносил сам император Петр I (праздник был посвящен 310-летию Бийска, который был образован по указу Петра, а также 20-летию журнала).
Второе место разделили Екатерина Шильникова и Екатерина Ферлянова, а на третьем оказалась Елизавета Романова. Всего в «Мисс Бийчанка-2019» приняли участие 10 девушек.