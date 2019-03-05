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Жизнь

На Алтае победительницу конкурса красоты наградил царь

В Бийске в 20-й раз прошел конкурс «Мисс Бийчанка». Его победительницей стала Алина Юношева, которая учится в гимназии № 11.

Алина Юношева.
Алина Юношева.
опубликовано на vk.com/id78669164

Девушка уже руководит танцевальной студией и мечтает поступить в НГПУ, чтобы стать стать профессиональным хореографом.

Конкурс проводит женский журнал «Бийчанка». На мероприятие приехал мэр города Александр Студеникин, однако главный приз победительнице выносил сам император Петр I (праздник был посвящен 310-летию Бийска, который был образован по указу Петра, а также 20-летию журнала).

Второе место разделили Екатерина Шильникова и Екатерина Ферлянова, а на третьем оказалась Елизавета Романова. Всего в «Мисс Бийчанка-2019» приняли участие 10 девушек.

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