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Жизнь

На Алтае «дала течь» недавно построенная дамба

Прокуратура Чарышского района вынесла представление в адрес подрядчика и администрации муниципалитета за некачественно проведенные работы. Поводом стала недавно построенная дамба, которая не выдержала напора воды.

Чарыш.
Чарыш.
Евгений Бобров, altapress.ru

Об этом сообщает алтайское отделение «Справедливой России».

Весной 2019 года в общественную приемную депутата Госдумы Александра Терентьева обратились жители села Чарышское, которые были обеспокоены ходом строительства защитной дамбы.

«В ответе на официальный запрос Александра Терентьева прокурор Алтайского края Александр Руднев отмечает, что акт приемки выполненных работ (на участке вдоль улицы Набережной в селе Красный Партизан) подписан райадминистрацией 28 ноября 2018 года, оплата произведена. Однако в Единой информационной системе в сфере закупок информация об исполнении контракта не размещена», — говорится в сообщении «СР».

Чарыш.
Чарыш.
Евгений Бобров, altapress.ru

Также выявлен факт ненадлежащего функционирования дамбы. Инцидент произошел 22 мая при поднятии уровня воды в реке Чарыш на участке вдоль улицы Набережная в селе Красный Партизан сооружение «дало течь», что привело к подтоплению улицы водой.

Как отмечает прокуров края, администрацией района претензия в адрес подрядной организации не направляла, акт об обнаружении недостатков составлен не был.

Документы о результатах проверки, выявленных нарушениях ведомство направило в Инспекцию строительного и жилищного надзора Алтайского края.

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