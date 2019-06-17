На Алтае «дала течь» недавно построенная дамба

Об этом сообщает алтайское отделение «Справедливой России».

Весной 2019 года в общественную приемную депутата Госдумы Александра Терентьева обратились жители села Чарышское, которые были обеспокоены ходом строительства защитной дамбы.

«В ответе на официальный запрос Александра Терентьева прокурор Алтайского края Александр Руднев отмечает, что акт приемки выполненных работ (на участке вдоль улицы Набережной в селе Красный Партизан) подписан райадминистрацией 28 ноября 2018 года, оплата произведена. Однако в Единой информационной системе в сфере закупок информация об исполнении контракта не размещена», — говорится в сообщении «СР».