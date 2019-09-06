На Алтае нашли подозрительный бараний жир, преодолевший 2 тысячи км за 19 минут

Этот рекорд не побьет даже легендарный Сергей Шубенков: партия бараньего жира преодолела расстояние более 2 тысяч км за 19 минут. Алтайский Россельхознадзор с помощью системы «Меркурий» вычислил подозрительное и нелогичное перемещение товара, а прояснить ситуацию никто не смог. Делом занялась полиция.

Бараньи субпродукты весом 2 тысячи кг, согласно журналу входящих документов ФГИС «Меркурий», 1 июля из Ставропольского края прибыли в Республику Алтай, а 2 июля груз уже отправился в Тюмень. Его якобы получили в пункте назначения через 19 минут, хотя расстояние составило более 2 тысяч км.

Ведомство направило запросы коллегам в управления по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономному округу, а также в управление ветеринарии Тюменской области и хозяйствующему субъекту.

Ветслужба ответила, что данная партия груза не поступала, а ответ предпринимателя не прояснил ситуацию.

Разбираться с нелогичным бараньим жиром начали в ГУ МВД России по Республике Алтай.