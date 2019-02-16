На Алтае неравнодушных просят помочь многодетной семье, потерявшей дом в пожаре

Многодетная семья, потерявшая все имущество в пожаре, просит о помощи. Сильнее всего людям нужны детские вещи.

Инцидент произошел ночью 11 февраля. В пожаре на поселке Силикатный выгорел полностью второй этаж дома и частично пострадал первый. В последствии чего сгорели: одежда, школьные принадлежности, мебель, документы.

Как сообщают в паблике Barnaul22, в доме проживала многодетная семья: муж, жена и трое несовершеннолетних детей — девочка 12 лет, мальчики 14 и 8 лет.



Всех неравнодушных просят помочь погорельцам. Большее всего семья сейчас нуждается в детских вещах: мальчики (рост 170 размер 42) и (рост 150), девочка рост 150. Также семья просит помочь со стройматериалами, особенно утеплителем.



Телефон для связи: 8−983−548−5980, Надежда.