На Алтае самка снежного барса «спасла» котят от фотоохотника

Свежие следы крупного снежного барса и миниатюрных лапок очевидцы заметили около одной из камер, когда поднялись на вершину. Сотрудник Сайлюгемского парка Алексей Кужлеков взял фотоаппарат и решил проследить за ирбисами.

Я шел по следам, отпечатки лап потерялись на вершине, где снег сдувает ветром. Снежные барсы были совсем рядом и в этом я убедился, когда увидел с расстояния 100 метров самку — она уходила за камни. В этот момент я понял: барсиха меня перехитрила. Она оставила котят в скалах и увела от них в другом направлении. Надеюсь в следующий раз увидеть барсят и сделать снимки на профессиональный фотоаппарат.