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6 марта -6°C

На Алтае сняли на видео барса, по-хозяйски обходящего территорию на горной реке

Ирбис попал в объектив камеры-виделовушки, установленной в долине реки Аргут в Республике Алтай. Эти кадры привезли с собой из экспедиции по учетам снежного барса, которые проводили сотрудники Сайлюгемского национального парка и Дирекции особо охраняемых природных территорий Республики Алтай.

В долине реки Аргут прошла экспедиция по учетам снежного барса. Февраль 2019 года.
В долине реки Аргут прошла экспедиция по учетам снежного барса. Февраль 2019 года.
предоставлено Алтае-Саянским отделением WWF

Во время экспедиции специалисты нацпарка встретили следы, как минимум, семи особей снежного барса, но точное число ирбисов долины реки Аргут назовут после обработки всех данных. Кадрами с ирбисом, гуляющими по ущелью и метящим территорию, ученые поделились с редакцией altapress.ru.

В учёте снежного барса наряду с сотрудниками Сайлюгемского нацпарка задействовали также и охотников Кош-Агачского района Республики Алтай — участники программы WWF и Pernod Ricard Rouss по вовлечению местного населения в охрану ирбиса на Алтае. Под руководством инспекторов они устанавливали и проверяли автоматические камеры, вели визуальный учет копытных и тропили животных по следам.

Денис Маликов,
заместитель директора Сайлюгемского национального парка:

В этом году мы впервые используем смартфоны во время учетов ирбиса со специальным приложением, разработанным WWF для сбора и обработки полевых данных. Эксперимент по работе со смартфонами в полевых условиях успешен: устройства хорошо держат зарядку зимой и экономят время, которое мы раньше тратили на заполнение бумажных форм. Сейчас мы разобрали тысячи фотографий с автоматических камер, далее мы будем сличать рисунок на шкуре каждого ирбиса с имеющимися изображениями уже известных особей и только в апреле назовем точное количество снежных барсов на Аргуте.

В материале использованы фотографии Д. Маликова, А. Кужлекова, Д. Гуляева.

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