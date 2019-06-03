На Алтай-Коксе определили лучшего электрогазосварщика

На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) прошел конкурс профессионального мастерства среди электрогазосварщиков. Победителем стал Александр Сидоров. Ему вручили диплом, корпоративный значок НЛМК-PRO и денежную премию.

За право называться лучшим электрогазосварщиком боролись 30 сотрудников Алтай-Кокса. После теоретического задания они готовили детали к сварке, выполняли сборку изделия, контрольные сварные соединения.

Второе место в конкурсе занял Андрей Токарев. Третье — Владимир Щербаков. Звание лучшего молодого рабочего присвоили Максиму Кучеру. Специальным дипломом от профсоюзной организации наградили Сергея Орликова. Все они — сотрудники специализированного цеха по ремонту коксохимического оборудования. Призеры конкурса получили дипломы и денежные поощрения.

Конкурс электрогазосварщиков. Источник: ОАО «Алтай-Кокс».

Фоторепортаж о конкурсе можно посмотреть по ссылке.

Ежегодно на Алтай-Коксе проходит десять конкурсов профмастерства. Они нацелены на повышение престижа рабочих профессий, мотивацию сотрудников к профессиональному росту. До конца года определят лучших среди аппаратчиков, дозировщиков, слесарей-ремонтников, сортировщиков кокса, водителей автомобиля, огнеупорщиков и слесарей-сантехников.

Конкурс электрогазосварщиков. Источник: ОАО «Алтай-Кокс».

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

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