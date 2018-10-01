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На Алтай-Коксе определили лучшего машиниста теплоэлектроцентрали

На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) прошел конкурс профессионального мастерства среди машинистов теплоэлектроцентрали. За право первенства боролись 11 работников.

Конкурс машинистов ТЭЦ.
Конкурс машинистов ТЭЦ.
Источник: ОАО "Алтай-Кокс"

Они отвечали на теоретические вопросы, изображали технологические схемы ТЭЦ и презентовали инициативы по повышению эффективности производственных процессов.

Фоторепортаж о конкурсе можно посмотреть по ссылке.

Конкурс машинистов ТЭЦ.
Конкурс машинистов ТЭЦ.
Источник: ОАО «Алтай-Кокс»

Победителем состязания стал Василий Козьменко. Второе место занял Олег Вавилов, Третье — Павел Гориленко. Звание лучшего молодого рабочего присвоили Илье Трифонову. Всем призерам вручили дипломы, корпоративные значки НЛМК-PRO и денежные премии. Специального приза от профсоюза удостоилась Марина Слонская.

Конкурс машинистов ТЭЦ.
Конкурс машинистов ТЭЦ.
Источник: ОАО «Алтай-Кокс»

Ежегодно на Алтай-Коксе проходит до 10 конкурсов профмастерства. Они нацелены на повышение престижа рабочих профессий, мотивацию сотрудников к профессиональному росту. До конца года определят лучших среди слесарей-ремонтников, газовщиков коксовых печей и токарей.

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com

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