На Алтай-Коксе определили лучшего машиниста теплоэлектроцентрали

Они отвечали на теоретические вопросы, изображали технологические схемы ТЭЦ и презентовали инициативы по повышению эффективности производственных процессов.
Фоторепортаж о конкурсе можно посмотреть по ссылке.
Победителем состязания стал Василий Козьменко. Второе место занял Олег Вавилов, Третье — Павел Гориленко. Звание лучшего молодого рабочего присвоили Илье Трифонову. Всем призерам вручили дипломы, корпоративные значки НЛМК-PRO и денежные премии. Специального приза от профсоюза удостоилась Марина Слонская.
Ежегодно на Алтай-Коксе проходит до 10 конкурсов профмастерства. Они нацелены на повышение престижа рабочих профессий, мотивацию сотрудников к профессиональному росту. До конца года определят лучших среди слесарей-ремонтников, газовщиков коксовых печей и токарей.
Справка
Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.
Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com