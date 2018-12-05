На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) завершился конкурс «Молодой лидер — 2018», в рамках которого молодые заводчане реализовали восемь социальных проектов в Заринске.

Первое место завоевала Ирина Канаева, специалист дирекции по персоналу и социальным вопросам. Ее проект — развивающая комната в заринском детском саду комбинированного вида — получил самую высокую оценку жюри. «Серебряным» призером стала Дина Кандакова, инженер лаборатории метрологии. Она оборудовала 11-ю уличными тренажерами стадионы двух заринских школ, и на одном из них открыла площадку для пляжного волейбола. Третью ступень пьедестала заняла Наталья Шишонина, лаборант отдела технического контроля, с проектом обустройства актового зала в заринском общежитии для ветеранов.

Всем финалистам конкурса «Молодой лидер Алтай-Кокса» вручили дипломы, памятные подарки и денежные вознаграждения. А победителю и призерам — сертификаты на 67, 45 и 23 тысячи рублей соответственно.

Представители благотворительного фонда «Милосердие» дополнительно отметили Дину Кандакову за лучший волонтерский проект «Спорт в каждый двор» и вручили ей билеты в Большой театр.

Финал конкурса Молодой лидер Алтай-Кокса. Источник: ОАО «Алтай-Кокс» Финал конкурса Молодой лидер Алтай-Кокса. Источник: ОАО «Алтай-Кокс» Финал конкурса Молодой лидер Алтай-Кокса. Источник: ОАО «Алтай-Кокс»

Фоторепортаж о финале конкурса смотрите по ссылке.

В этом году «Молодой лидер — 2018» впервые проходил в рамках программы «Стальное дерево». Участники конкурса предложили и реализовали инициативы, направленные на создание комфортной и благоприятной городской среды. На реализацию идей каждый из них получил грант в размере 300 тысяч рублей от социального партнера НЛМК — благотворительного фонда «Милосердие». Организационную поддержку молодым лидерам оказала администрации Заринска.

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,2 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

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