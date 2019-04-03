На Алтай-Коксе стартовал конкурс «Мастер года»

На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) стартовал традиционный конкурс «Мастер года — 2019», нацеленный на повышение профессионализма, выявление опыта лучших руководителей среднего звена, развитие творческой активности персонала.

В конкурсе принимают участие более 20 сотрудников — это старшие и сменные мастера, начальники участков и групп.

Они покажут знания по промышленной безопасности и охране труда, проявят управленческие компетенции, проведут профориентационное мероприятие для страшеклассников городских школ на тему «Мое профессиональное становление на Алтай-Коксе». На заключительном этапе конкурса подготовят и защитят проекты по повышению эффективности производства.

Кто удостоится звания «Мастер года — 2019», станет известно в конце мая. Победители и призеры получат дипломы и денежные премии.

Видеоинтервью с победителем прошлого конкурса.

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса: altai.nlmk.com/ru

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com