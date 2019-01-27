27 января в России празднуют День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в 1944 году. Почти 900 дней жители города выживали, воевали в дивизиях народного ополчения и работали на оборонных предприятиях. О том, как держался блокадный город под обстрелами, в страшные морозы и голод — в материале altapress.ru.

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года. Она продлилась 872 дня.

В директиве вермахта от 22 сентября 1941 говорилось:

«…Фюрер принял решение стереть Петербург с лица земли. (…) В этой войне, ведущейся за право на существование, мы не заинтересованы в сохранении хотя бы части населения…» — цитирует ТАСС.

Постепенно в городе начали заканчиваться вода, продовольствие и топливо. В домах не стало тепла и света. Начался голод. К 20 ноября 1941 года норма выдачи хлеба по карточкам для рабочих опустились до 250 г в день, для остального населения — до 125 г.

Презентация «Блокада Ленинграда». АГАКИ.

В книге «Блокада Ленинграда. Народная книга памяти: 300 судеб, 300 реальных историй» (вышла в издательстве «АСТ») собраны истории блокадников. Фрагменты опубликовала Газета.Ru.

Алешин Евгений Васильевич:

Наступила самая тяжелая для ленинградцев зима 1941−42 годов, когда морозы достигали 40 градусов, а не было ни дров, ни угля. Съедено было все: и кожаные ремни, и подметки, в городе не осталось ни одной кошки или собаки, не говоря уже о голубях и воронах. Не было электричества, за водой голодные, истощенные люди ходили на Неву, падая и умирая по дороге.

Болдырева Александра Васильевна:

Однажды наша соседка по квартире предложила моей маме мясные котлеты, но мама ее выпроводила и захлопнула дверь. Я была в неописуемом ужасе — как можно было отказаться от котлет при таком голоде. Но мама мне объяснила, что они сделаны из человеческого мяса, потому что больше негде в такое голодное время достать фарш.

Презентация «Блокада Ленинграда». АГАКИ.

Аксенова Тамара Романовна:

В комнате… нет ни одного стекла, окна забиты фанерой. В подвале дома капает вода, за водой стоит очередь. Люди делятся фронтовыми новостями. Поразительно: ни одной жалобы, недовольства, малодушия — только надежда. Вера и надежда на то, что прорвут блокаду, что дождемся, что доживем.

Вениаминова-Григорьевская Нина Андреевна:

На следующий день детей блокадного Ленинграда погрузили в машины и отправили в путь. По дороге число попутчиков заметно уменьшалось. На каждой станции выносили маленькие трупики. Вагон-изолятор был полон детьми, страдающими дистрофией.

Презентация «Блокада Ленинграда». АГАКИ.

Айзин Маргарита Владимировна:

А потом весна. Из подтаявших сугробов торчат ноги мертвецов, город замерз в нечистотах. Мы выходили на очистительные работы. Лом трудно поднимать, трудно скалывать лед. Но мы чистили дворы и улицы, и весной город засиял чистотой.

Алешин Евгений Васильевич:

…Знаменитая Ленинградская симфония Дмитрия Шостаковича, транслируемая из концертного зала Государственной филармонии, произвела «взрыв» в умах не только союзников, но и врагов. Войска ПВО тщательно подготовились к этому концерту: ни одному вражескому самолету не удалось в этот день прорваться к городу.

Презентация «Блокада Ленинграда». АГАКИ.

На блокадный Ленинград враги сбросили более 107 тысяч зажигательных и фугасных авиабомб и свыше 150 тысяч артиллерийских снарядов.

Ленинградские предприятия в годы блокады произвели около 10 млн снарядов и мин , 12 тысячи минометов , 1,5 тысячи самолетов , изготовили и отремонтировали 2 тысячи танков.

Презентация «Блокада Ленинграда». АГАКИ.

18 января 1943 советские войска разорвали кольцо блокады и восстановили сухопутную связь Ленинграда с Большой землей.

27 января 1944 года Ленинград полностью разблокировали. В городе прогремел салют в 24 артиллерийских залпа из 324 орудий.

В городе осталось не более 800 тысяч жителей из 3 млн людей, которые жили в Ленинграде и пригородах до начала блокады. По разным данным, от голода, бомбежек и артобстрелов умерли от 641 тысяч до 1 млн ленинградцев.

Алтайский государственный краеведческий музей. К 65-летию полного снятия блокады Ленинграда. Анна Зайкова

Айзин Маргарита Владимировна:

Сейчас стесняются писать и говорить о многом: например, правду о количестве детей и взрослых, лежащих на дне Ладожского озера, о массовой вшивости и дистрофических поносах. Но для нас, работников детских учреждений, это навсегда осталось в памяти.

Евстигнеева Надежда Викторовна: