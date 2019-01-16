На Крещение в Алтайском крае потеплеет до +4

19 января, в Крещение, днем температура воздуха будет −3…−8, а в предгорных районах поднимется до +4, сообщает алтайский ЦГМС.

19 января ночью в Алтайском крае будет без осадков, на дорогах гололедица, местами изморозь, туман. Столбик термометра покажет −12…−17, в предгорных районах до -23.

Утром и днем будет изморозь и туман, без осадков. Температура воздуха составит −3…−8, в предгорных районах до −1…+4. Ветер южный, 3−8 м/с, в южных районах порывы ветра могут достигнуть 13 м/с.

Где окунуться в прорубь в Алтайском крае

В Алтайском крае в 2019 году году оборудовали 67 купелей. В местах купания будут дежурить больше 600 полицейских, медиков и сотрудников МЧС.

В Барнауле площадку обустроили на Оби у речного вокзала. Праздник начнется в 11:00, шествие от Знаменского монастыря пойдет на Обь к купели.

В Рубцовске крещенскую купель оборудуют с северной стороны железобетонного моста. В 11:00 начнется шествие от Михайло-Архангельского храма. В 11:30 минут праздник продолжится на реке Алей.

В Новоалтайске купель построят на реке Малая Черемшанка в районе храма в честь Иверской иконы Божией Матери. Окунуться можно будет 19 января с 8:00 до 24:00, сообщает официальный сайт Алтайского края.