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Жизнь

К концу сентября в Барнауле утвердят новый герб

Обновленный герб Барнаула депутаты утвердят в конце сентября, сообщили в администрации города. Над проработкой изображения герба и флага пока трудятся новосибирские и московские художники.

Герб Барнаула.
Герб Барнаула.
Пресс-служба администрации города Барнаула.

Эксперты разработали описание герба, которое в геральдике считается важнее самого рисунка: «На лазоревом поле среди горных пород стоящая на зеленой земле серебряная дымящая плавильная печь».

Геральдисты решили оставить изображение сереброплавильной печи как исторического символа города и сохранить форму герба — французский щит.

В среднем варианте герба щит увенчан золотой башенной короной, в парадном гербе щит с геральдической короной окружен лентой Ордена Октябрьской революции, которым награжден Барнаул.

Историческую принадлежность к Томской губернии предлагается сохранить в изображении щитодержателей. По обе стороны от щита изображается серебряный конь с золотыми копытами.

Старый герб Барнаула.
Старый герб Барнаула.
Фото Михаила Полубедова, газета «Вечерний Барнаул»

На обновленном флаг будет повторяться символика герба.

Можно временно использовать и старую, и новую символику одновременно. Чиновники предлагают воспользоваться этим правом до 2030 года. Именно этим сроком обозначен действующий переходный период использования двух видов гербов.

К тому же, 2030 — это год 300-летия Барнаула.

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