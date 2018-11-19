В Барнауле нашли останки родственника поэта Лермонтова

В Барнауле обнаружили останки родственника Михаила Лермонтова. Родство с поэтом историки называют сенсацией, как и то, что удалось установить личность человека, погребенного 110 лет назад, сообщают «Вести Новосибирск».

Останки с кладбища в Нагорном парке попали к ученым еще в январе 2016 года. Их изучением занимался Дмитрий Калашников, историк, старший научный сотрудник музея «Город». Погребенный был не обычным горожанином, так как похоронили его в в элитной северо-восточной части кладбища.

С останками была найдена икона святого Александра Невского, медальон и обручальное кольцо. По иконе предположили, что владельца звали, скорее всего, Александр. По медальону «франчику» (миниатюрный нагрудный знак выпускника высшего учебного заведения) установили институт, который окончил погребенный. А на обручальном кольце нашли гравировку — дату венчания.

В архиве выяснилось, что 24 августа 1907 года в Барнауле венчался один Александр — Бартен. Он был лесоводом, титулярным советником и управляющим Салаирским имением. Его женой стала Мария Ульрих. Ее мать Варвара Ульрих — троюродная сестра Михаила Лермонтова.

По словам краеведа Евгения Платунова, Варвара Ульрих приехала в Барнаул по месту новой службы своего мужа Ивана Андреевича Ульриха, которых после служба на Нерочинских заводах в Забайкалье был переведен в Алтайский округ начальником.

Неподалеку от Бартена нашли останки еще одного человека — Дмитрий Калашников пытается установить его личность.

Дмитрий Калашников,

старший научный сотрудник музея «Город»:

Знак выпускника Горного института имени Екатерины Великой, плюс остатки мундира, по которому чин установлен: могила Николая Ивановича Журина, действительного статского советника, начальника Алтайского горного округа.

Установить имя — это уже редкость для захоронения, которому больше века, а открытие до сих пор не известной связи Алтая с такой знаковой фигурой как Лермонтов историки считают ещё большей удачей. Пока Александр Бартен — единственный известный родственник поэта, живший и похороненный в Барнауле.