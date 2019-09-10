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На праздничном открытии «Галамарта» в Новоалтайске электрический чайник всего за 199 рублей!

14 сентября в Новоалтайске состоится праздничное открытие магазина постоянных распродаж «Галамарт». Посетителей ждут ШОК-цены на товары для дома и подарки, главные из которых — сертификаты на 10 000, 15 000 и 25 000 рублей! Адрес магазина: г. Новоалтайск, ул. Деповская, 17, ТЦ «Альфа», 2 этаж.

Праздничное открытие магазина «Галамарт».
Праздничное открытие магазина «Галамарт».
Фото: предоставлено рекламодателем.

После рабочей недели лучший отдых — это шопинг, особенно, если он не бьет по карману! Так, только 14-го сентября светодиодная лампа будет стоить всего 19 рублей, швабра или 3 кг стирального порошка BiMAX — 99 рублей, электрический чайник — 199 рублей, а сушилка для белья — 249 рублей.

Праздничное открытие магазина «Галамарт».
Праздничное открытие магазина «Галамарт».
Фото: предоставлено рекламодателем.

За каждые потраченные 500 рублей можно будет получить скидочную карту на 15% - ей можно будет воспользоваться с 16 по 30 сентября.

Также в этот день в магазине пройдет презентация бытовой техники LEBEN — можно будет узнать все подробности о продукции у консультантов.

Праздничное открытие магазина «Галамарт».
Праздничное открытие магазина «Галамарт».
Фото: предоставлено рекламодателем.

А в 19.00 будет шанс получить отличные подарки! Набор столовой посуды, дрель-шуруповерт, погружной блендер… Ну, а главными презентами станут сертификаты на 10 000, 15 000 и 25 000 рублей.

Праздничное открытие магазина «Галамарт».
Праздничное открытие магазина «Галамарт».
Фото: предоставлено рекламодателем.

В «Галамарте» вы найдете более 7 000 товаров для дома и кухни — инструменты, технику, посуду, игрушки и многое другое. Все необходимое -в одном месте и по приятным ценам! Кроме того, здесь регулярно действуют акции, скидки и распродажи.

Праздничное открытие магазина «Галамарт».
Праздничное открытие магазина «Галамарт».
Фото: предоставлено рекламодателем.

Праздничное открытие: 14 сентября с 10.00 до 19.00

Адрес магазина: г. Новоалтайск, ул. Деповская, 17, ТЦ «Альфа», 2 этаж.

Часы работы: 10.00−21.00

www.galamart.ru

Организатор акции: ООО «КА-РЕ», ОГРН от 24.04.2017 г. 1177746414812. Адрес: 121309, г. Москва, Улица Большая Филёвская, дом 25, строение 1, комната 608. Подробнее об организаторе акции, сроках и условиях проведения акции, количестве призов, месте и порядке их получения можно ознакомиться по телефону 8 (800) 333-40-00 и на сайте www.galamart.ru

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