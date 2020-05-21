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Жизнь

На Приполярном Урале нашли гигантскую гору-копию пирамиды Хеопса. Вид сверху

На Приполярном Урале нашли гору, напоминающую египетскую пирамиду Хеопса, сообщает РИА Новости.

Горы. Облака.
Горы. Облака.
СС0

Гора своими формами в точности повторяет знаменитую пирамиду, только ее размеры в два раза больше.

Высота пирамиды — 774 метра, длина каждой ее грани — около километра. Грани расположены четко по сторонам света.

Гору обнаружили туристы из клуба экспедиций «Дикий Север», сообщил «Екатеринбург онлайн». Добраться до нее можно, либо пройдя пешком 400 километров вдоль Уральского хребта, либо на вертолете.

Летом изучать объект отправится экспедиция Русского географического общества, пишет bfm.ru.

Ранее ученые выяснили, что леса Алтая «уходят» в горы. Деревья «переместились» вверх примерно до отметки 2 200 метров над уровнем моря и продолжали расти на этой высоте в течение 34 лет (с 1965 года по 1999 год).

Это может привести к изменению местной экосистемы, включая появление одних представителей флоры и фауны и исчезновение других.

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