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На выходных в Алтайском крае похолодает до -26

На выходных, 10 и 11 ноября, в Алтайском крае заметно похолодает. Ночью в воскресенье столбик термометра покажет -26 градусов, сообщает алтайский ЦГМС.

Морозы. Снег. Зима.
Морозы. Снег. Зима.
Михаил Хаустов

Погода в Алтайском крае 10 ноября:

ночью:

  • похолодание, -13 … -18 градусов, в северных районах до -25,
  • в отдельных районах снег, метель, на дорогах сильная гололедица,
  • ветер северо-западный, 6−11 м/с, местами порывы до 16 м/с.

днем:

  • -12 … -17 градусов,
  • без осадков, на дорогах сильная гололедица,
  • ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Погода в Алтайском крае 11 ноября:

ночью:

  • -21 … -26 градусов,
  • без осадков, на дорогах гололедица,
  • ветер северный, 2−7 м/с.

днем:

  • -12 … -17 градусов, местами в северных районах до -22 градусов,
  • без осадков, на дорогах гололедица,
  • ветер северный, 2−7 м/с.
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