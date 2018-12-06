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На выходных в Алтайском крае потеплеет

На выходных, 8 и 9 декабря, днем в Алтайском крае минимальная температура составит -20 градусов, сообщает алтайский ЦГМС.

Фонарь в снегу. Зима.
Фонарь в снегу. Зима.
СС0

Погода в Алтайском крае 8 декабря:

ночью:

  • -23…-28 градусов, местами в восточных районах −29…−34 градусов,

  • без осадков, на дорогах гололедица, местами туман, изморозь,

  • ветер восточный, 2−7 м/с.

днем:

  • -15…-20 градусов, в предгорьях до -10 градусов,

  • без осадков, на дорогах гололедица, в утренние часы местами туман, изморозь,

  • ветер восточный, 2−7 м/с.

Погода в Алтайском крае 9 декабря:

ночью:

  • -18…-23 градуса, в восточных районах до -28 градусов,

  • без осадков, на дорогах гололедица, местами туман, изморозь,

  • ветер восточный, 2−7 м/с.

днем:

  • -13…-18 градусов, в предгорьях до -8 градусов,

  • без осадков, на дорогах гололедица, в утренние часы местами туман, изморозь,

  • ветер восточный, 2−7 м/с.

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