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Жизнь

Начальница отдела обеспечения больницы обеспечила себе крупный штраф при «удачной» судимости

В Кемерове оштрафовали, но не лишили свободы бывшую начальницу отдела ресурсного обеспечения областной больницы, сообщает региональная прокуратура.

Взятка. Арест.
Взятка. Арест.
Pixabay.com

В марте 2020 года начальница из областной клинической больницы скорой медпомощи получила взятку — 150 тыс. рублей.

«От представителя юридических лиц, поставляющих медицинские расходные материалы и оборудование за оказание содействия при проведении закупок с целью предоставления конкурентного преимущества», — пояснили в ведомстве.

Женщину обвинили в «получении должностным лицом взятки в значительном размере» — до 8 лет лишения свободы либо иные меры наказания.

Суд решил не карать слишком строго и оштрафовал на 1,3 млн рублей, а также на 3 года лишил права занимать ответственные должности в различных учреждениях.

Ранее в Республике Алтай двух осужденных главврачей заставили отдать взятку в бюджет России.

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