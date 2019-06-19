Бузова сравнила себя с Путиным накануне прямой линии с президентом

Телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова сравнила свою популярность с рейтингом президента РФ Владимира Путина. Светская львица отметила, что обгоняет президента России по количеству запросов в Google, и запустила в своем Instagram хештег — #ВтораяПослеПутина.