Народные приметы 18 февраля. Зачем вдову запрягали вместо лошади на Агафью Коровницу

Агафья Коровница — народный праздник 18 февраля 2019. У него есть много других названий: «Агафья», «Голодуха», «Заступница». Рассказываем, зачем предки запрягали вдову в соху и «опахивали» на ней деревню на Агафью Коровницу 18 февраля.

Агафья Коровница. Народные традиции 18 февраля

В церковном календаре 18 февраля — день памяти святой мученицы Агафии Панормской (Палермской). В народе ее считали покровительницей домашнего скота, пишет hollydays.ru.

В конце зимы запасы сена и соломы истощались. Нередко коровы, главные кормилицы крестьянских семей, от истощения и болезней вымирали целыми стадами. Суеверные люди же связывали падеж скота с появлением «Коровьей смерти» — злобного существа в виде мерзкой старухи. Якобы она приходила именно 18 февраля.

Чтобы отогнать «Коровью смерть», женщины предпринимали меры. Действовали они сообразно православным и языческим традициям. Помолившись мученице, убирали хлев и окуривали его чертополохом, выставляли в дверях вырванные с корнем небольшие осинки. А еще они совершали обряд «опахивания» деревни.

Коровы. Животноводство. СС0

Это происходило так. В соху запрягли одну из местных вдов. Остальные женщины, босиком и в одних рубахах, шли рядом, кричали и колотили в сковороды и печные заслонки. В это время скотину запирали, собак привязывали, а мужикам запрещали выходить из домов. Если кто-то попадался шествию — его забивали насмерть, считая, что это сменившая облик Коровья смерть.

Этот жестокий обычай объяснялся важностью коров: «Русский крестьянин скотиной жив, а коль корова во дворе, то и харч на столе», — говорили люди.

Кроме того, 18 февраля было принято поминать умерших предков.

Народные приметы на 18 февраля 2019 года