Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
5 марта -2°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Народные приметы 5 марта. Что за маньяк пугал предков и почему они не смотрели на небо

Лев Катанский — народный праздник 5 марта 2019 года. У него есть и другие названия: «Катальщик», «Катыш», «Катанье с гор» и даже «Маньяк». Рассказываем, что по народным поверьям нельзя делать в этот день.

Звезды. Космос.
Звезды. Космос.
СС0

Лев Катанский. Народные традиции 5 марта

Предки называли 5 марта «днем Катыша». Молодежь и детвора старались как можно больше накататься на снежных горках — так, чтобы радости «хватило» до следующей зимы. Считалось, что у того, кто сможет прокатиться дальше всех, и счастье будет самым долгим.

В этот день проводили обряд, который должен был сделать год урожайным. На край поля высыпали угольки, взятые у кузнеца. Они символизировали огонь. Союз между почвой и орудием труда должен был согреть будущий урожай, пишет hollydays.ru.

Считалось, что 5 марта нельзя смотреть на небо, потому что увиденная падающая звезда предвещает чью-то смерть. Такую звезду называли «маньяком».

Катание с горки.
Катание с горки.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Народные приметы на 5 марта 2019 года

  • Если на Льва Катанского выпал снег, это предвещало плохой урожай.
  • Считалось, что если сороки или вороны купаются в лужах, то это к оттепели.
  • Была и еще одна примета, связанная с птицами. Парящая высоко стая ворон означала, что скоро пойдет снег.
Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость