Народные приметы 4 марта. Как приманивали весну в день Архипа и Филимона

Филя Вешний. Народные традиции 4 марта
В день Архипа и Филимона пекли каравай, который олицетворял солнце и достаток. Им угощали близких и друзей, а также сирот и нищих. Считалось, что необходимо съесть хлеб полностью, чтобы в будущем не испытывать нужду.
На Руси наряженные девушки выходили на гору и заклинали солнце, чтобы оно катилось к лету. Звали на поля весенние дожди, просили перелетных птиц лететь за солнцем, пишет hollydays.ru.
Если погода была по-прежнему холодной, символически занимали продукты у родственников или соседей. Считалось, что весна поторопится, если увидит у людей пустые полки.
Народные приметы на 4 марта 2019 года
- Солнечный день 4 марта предвещает урожайный год.
- В день Архипа и Филимона следили за облаками. Сизые были к теплу, а белые пророчили ветер.
- Бледная луна на небосводе 4 марта предвещает сильный снегопад.
- Если ночью на Филю Вешнего ярко мерцают звезды, то это к холоду, а если туманный круг вокруг луны — к метели.