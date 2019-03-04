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Жизнь

Народные приметы 4 марта. Как приманивали весну в день Архипа и Филимона

День Архипа и Филимона — народный праздник 3 марта 2019 года. По-другому его называли «Филя вешний», «Архипов день» и «Вешние обереги». Рассказываем, что делали наши предки, чтобы приманить весну в день Архипа и Филимона.

Оттепель Снег.
Оттепель Снег.
Настасья Коваленко

Филя Вешний. Народные традиции 4 марта

В день Архипа и Филимона пекли каравай, который олицетворял солнце и достаток. Им угощали близких и друзей, а также сирот и нищих. Считалось, что необходимо съесть хлеб полностью, чтобы в будущем не испытывать нужду.

На Руси наряженные девушки выходили на гору и заклинали солнце, чтобы оно катилось к лету. Звали на поля весенние дожди, просили перелетных птиц лететь за солнцем, пишет hollydays.ru.

Если погода была по-прежнему холодной, символически занимали продукты у родственников или соседей. Считалось, что весна поторопится, если увидит у людей пустые полки.

Оттепель Снег.
Оттепель Снег.
Настасья Коваленко

Народные приметы на 4 марта 2019 года

  • Солнечный день 4 марта предвещает урожайный год.
  • В день Архипа и Филимона следили за облаками. Сизые были к теплу, а белые пророчили ветер.
  • Бледная луна на небосводе 4 марта предвещает сильный снегопад.
  • Если ночью на Филю Вешнего ярко мерцают звезды, то это к холоду, а если туманный круг вокруг луны — к метели.
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