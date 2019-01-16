Народные приметы 16 января. Что нельзя делать в Гордеев день

16 января — народный праздник Гордеев день. По-другому его называют «Гордей», «Малахий» и «День Малахии Доильницы». Рассказываем, что по народным поверьям нельзя делать 16 января.

Гордеев день: народные традиции 16 января

В Гордеев день 16 января варили овсяную кашу на молоке. Ею угощали коров и ели сами.

С названием дня связано поверье: в Гордеев день не стоит хвастаться ничем — ни здоровьем, ни материальным благополучием, ни детьми. В противном случае можно потерять то, чем хвалишься, пишет hollydays.ru. Люди поговаривали: «Сатана гордился — да с неба свалился».

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Народные приметы на 16 января 2019 года