Народные приметы 25 января. Как в Татьянин день искали хорошую жену и «приманивали» жениха

Татьяна Крещенская — народный праздник 25 января 2019. По-другому его называли Татьянин день и Бабий кут. Рассказываем, зачем девушки нарядными стирали половики и старались проникнуть в дом желанного жениха 25 января в Татьянин день.

Татьянин день. Народные традиции 25 января

На Руси женский угол у печи, где лежала домашняя утварь и хозяйка проводила много времени, называли «бабий кут» и «солнышко». На Татьянин день старшая хозяйка в семье пекла каравай, который символизировал солнце. Его обязательно делили между всеми членами семьи, сообщает hollydays.ru.

25 января утром девушки наряжались и шли на речку — выбивать и мыть половики. Нести коврики обратно им помогали парни. Дома половики развешивали на заборах, чтобы все могли полюбоваться их чистотой и красотой. По этим половичкам судили о девушке.

Была такая поговорка: «Татьяна и каравай печет, и половики бьет, и хоровод ведет».

Существовал еще один народный обычай. В Татьянин день девушки, которые мечтали о браке, делали метлу и старались оставить ее в доме желанного жениха. Причем желательно было сделать это так, чтобы будущая свекровь не нашла. Однако матери парней тоже знали об этом обычае и в дом пускали не всех.

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Народные приметы на 25 января 2019 года