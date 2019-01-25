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Народные приметы 25 января. Как в Татьянин день искали хорошую жену и «приманивали» жениха

Татьяна Крещенская — народный праздник 25 января 2019. По-другому его называли Татьянин день и Бабий кут. Рассказываем, зачем девушки нарядными стирали половики и старались проникнуть в дом желанного жениха 25 января в Татьянин день.

Бельевая веревка, стирка.
Бельевая веревка, стирка.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Татьянин день. Народные традиции 25 января

На Руси женский угол у печи, где лежала домашняя утварь и хозяйка проводила много времени, называли «бабий кут» и «солнышко». На Татьянин день старшая хозяйка в семье пекла каравай, который символизировал солнце. Его обязательно делили между всеми членами семьи, сообщает hollydays.ru.

25 января утром девушки наряжались и шли на речку — выбивать и мыть половики. Нести коврики обратно им помогали парни. Дома половики развешивали на заборах, чтобы все могли полюбоваться их чистотой и красотой. По этим половичкам судили о девушке.

Была такая поговорка: «Татьяна и каравай печет, и половики бьет, и хоровод ведет».

Существовал еще один народный обычай. В Татьянин день девушки, которые мечтали о браке, делали метлу и старались оставить ее в доме желанного жениха. Причем желательно было сделать это так, чтобы будущая свекровь не нашла. Однако матери парней тоже знали об этом обычае и в дом пускали не всех.

Солнце. Зима. Свет
Солнце. Зима. Свет
СС0

Народные приметы на 25 января 2019 года

  • 25 января день морозный и ясный — значит, стоит надеяться на хороший урожай.
  • Если в Татьянин день солнце выглянуло рано, то и птицы прилетят рано.
  • Снег 25 января пророчит дождливое лето.
  • Красное солнце на закате в Татьянин день — к ветру.
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