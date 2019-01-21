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Народные приметы 21 января. Кого звать в гости в Емелин день, чтобы дети были здоровы

Емелин день — народный праздник 21 января 2019 года. У него есть много названий — «Емельяны Перезимники», «Емельян Кумишный» и «Василисы зимние». Рассказываем, кого по народным поверьям нужно звать в гости, что дарить 21 января в Емелин день.

Зима в лесу. Туман.
Зима в лесу. Туман.
СС0

Емелин день: народные традиции 21 января

В народе 21 января называли Кумишным днем из-за обычая звать в гости кума с кумой. По народным приметам, это приносило здоровье крестникам.

На Емельяна Зимнего кум с кумой дарили крестникам брусок мыла и полотенце. Подарки полагалось использовать при первом же купании ребенка. При этом приговаривали: «С гуся вода, с Иванушки худоба!».

Если 20 января на Ивана Бражника предки «запивали» долю девушек, которых выдают замуж не по любви, то в Емелин день 21 января наступала очередь парней. Считалось, что если «залить» будущий брак горячительными напитками, то постепенно молодые привыкнут и полюбят друг друга.

Зима в лесу.
Зима в лесу.
СС0

Народные приметы на 21 января 2019 года

  • Если в Емелин день ветер дует с юга, то летом будут греметь грозы.
  • «Грозовое» лето предвещает и снегопад 21 января.
  • Лето будет теплым, если на Емельяна не дует ветер.
  • Если 21 января ночью ярко светит луна, а на небе много звезд, то скоро ударят морозы.
  • В Емелин день запотели окна — значит, наступит оттепель.

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