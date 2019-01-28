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Народные приметы 28 января. Почему это День колдунов и чего опасались наши предки

Павлов день — народный праздник 28 января. По-другому его называли День колдунов. Считалось, что в этот день чародеи могли передавать свое ремесло ученикам. Рассказываем, чем это грозило обычным людям и с какими народными приметами связан Павлов день.

Ночь. Луна. Кошка
Ночь. Луна. Кошка
СС0

День колдунов. Народные традиции 28 января

28 января в народном календаре — яркий пример, как на Руси смешались православие и язычество. Первое название — Павлов день — отсылает к православному святому, преподобному Павлу Фивейскому. А второе напоминает о народной вере в ведьм и колдовство.

Считалось, что в День колдунов чародеи передают способности ученикам, и это грозит неприятностями окружающим, ведь новоявленным колдунам нужно было опробовать свои возможности. Чтобы защититься от порчи и сглаза, люди стучали по дереву, плевали через плечо и молились, пишет hollydays.ru. Хотя вера в порчу и сглаз — это проявления язычества. С церковной точки зрения их не существует, сообщает «Фома».

В народе о 28 января говорили: «Павел день прибавил» и «Павел взмок — дня приволок».

Ночь. Лес. Зима
Ночь. Лес. Зима
СС0

Народные приметы на 28 января 2019 года

  • Если в Павлов день дует ветер, скорее всего, лето будет дождливым.
  • Мороз усилится, если на севере 28 января видны тучи.
  • Снегопад в День колдунов говорит о приближении морозов.
  • В Павлов день звезды тускло мерцают — к теплу, ярко горят — к холодам.
  • Еще 28 января следили за птицами. Вороны прятались к морозам, воробьи затихали на деревьях к снегопаду, а снегири щебетали к перемене погоды. Вороны каркали к теплу. А если синицы пытались спрятаться ближе к дому, это пророчило лютый мороз.
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