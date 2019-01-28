Народные приметы 28 января. Почему это День колдунов и чего опасались наши предки

День колдунов. Народные традиции 28 января
28 января в народном календаре — яркий пример, как на Руси смешались православие и язычество. Первое название — Павлов день — отсылает к православному святому, преподобному Павлу Фивейскому. А второе напоминает о народной вере в ведьм и колдовство.
Считалось, что в День колдунов чародеи передают способности ученикам, и это грозит неприятностями окружающим, ведь новоявленным колдунам нужно было опробовать свои возможности. Чтобы защититься от порчи и сглаза, люди стучали по дереву, плевали через плечо и молились, пишет hollydays.ru. Хотя вера в порчу и сглаз — это проявления язычества. С церковной точки зрения их не существует, сообщает «Фома».
В народе о 28 января говорили: «Павел день прибавил» и «Павел взмок — дня приволок».
Народные приметы на 28 января 2019 года
- Если в Павлов день дует ветер, скорее всего, лето будет дождливым.
- Мороз усилится, если на севере 28 января видны тучи.
- Снегопад в День колдунов говорит о приближении морозов.
- В Павлов день звезды тускло мерцают — к теплу, ярко горят — к холодам.
- Еще 28 января следили за птицами. Вороны прятались к морозам, воробьи затихали на деревьях к снегопаду, а снегири щебетали к перемене погоды. Вороны каркали к теплу. А если синицы пытались спрятаться ближе к дому, это пророчило лютый мороз.