Народные приметы 28 января. Почему это День колдунов и чего опасались наши предки

Павлов день — народный праздник 28 января. По-другому его называли День колдунов. Считалось, что в этот день чародеи могли передавать свое ремесло ученикам. Рассказываем, чем это грозило обычным людям и с какими народными приметами связан Павлов день.

День колдунов. Народные традиции 28 января

28 января в народном календаре — яркий пример, как на Руси смешались православие и язычество. Первое название — Павлов день — отсылает к православному святому, преподобному Павлу Фивейскому. А второе напоминает о народной вере в ведьм и колдовство.

Считалось, что в День колдунов чародеи передают способности ученикам, и это грозит неприятностями окружающим, ведь новоявленным колдунам нужно было опробовать свои возможности. Чтобы защититься от порчи и сглаза, люди стучали по дереву, плевали через плечо и молились, пишет hollydays.ru. Хотя вера в порчу и сглаз — это проявления язычества. С церковной точки зрения их не существует, сообщает «Фома».

В народе о 28 января говорили: «Павел день прибавил» и «Павел взмок — дня приволок».

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Народные приметы на 28 января 2019 года