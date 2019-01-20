Народные приметы 20 января. Зачем «запивали» злую женскую долю на Ивана Бражника

Иван Бражник — народный праздник 20 января. По-другому его называют «Зимний свадебник», «Перезимник» и «Зимний Мясоед». Рассказываем, как унимали горечь брака не по любви 20 января на Ивана Бражника.

Иван Бражник: народные традиции 20 января

После Рождества и вплоть до Масленицы народ праздновал свадьбы. Люди говорили: «Крест в воду — жених на гору». Начиналась пора сватовства.

На Ивана Бражника было принято «запивать» зло и горе брака без любви. Считалось, что если 20 января «обмыть» печальную девичью судьбу, то в семейной жизни женщина будет меньше плакать, пишет hollydays.ru.

На Ивана Бражника люди поговаривали: «Празднуй раз в месяц — будешь веселым; запразднуешь каждый день — будешь голым».

Святки завершились. Люди постепенно возвращались к обычному ритму жизни. На посиделки полагалось приходить с работой.

Зима. Снег. СС0

Народные приметы на 20 января 2019 года