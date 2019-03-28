NASA попросили Россию отложить пилотируемый запуск «Союза» к МКС

Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-13» к Международной космической станции, запланированный на 6 июля, могут отложить на две недели по просьбе NASA. Также США просит продлить его полет на два месяца — с декабря 2019 года до февраля 2020 года, пишет РИА Новости со ссылкой на свой источник в ракетно-космической отрасли.