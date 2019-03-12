Настойчивый барнаулец завалил «Что? Где? Когда?» вопросами и наконец победил

10 марта в сети появилось видео первого в 2019 году выпуска передачи «Что? Где? Когда?». Один из заданных вопросов прислал Антон Новоселов из Барнаула. Знатоки даже с помощью зрительного зала не смогли ответить на этот вопрос, таким образом телезрителю достались 60 тысяч рублей. До этого случая Антон прислал на программу более 380 вопросов. «Я у них уже в спаме», — смеется счастливчик.

Барнаулец Антон Новоселов в программе "Что? Где? Когда?"

Вопрос Новоселова выпал во втором раунде, когда знатоки уже проигрывали 0:1. Барнаулец спрашивал об изобретении финки Майи Гебхард, которая в 1945 году разместила один известный предмет в другом. При этом, как уточнил в своем вопросе Антон, Майя заметно облегчил жизнь домохозяйкам. За что Фонд поддержки изобретательства Финляндии включил идею Гебхард в число самых важных финских изобретений тысячелетия.

Ведущий программы «Что? Где? Когда?»:

Первый предмет находится у нас за кулисами. Вынести второй не представляется возможным. Внимание вопрос: так что же получилось?

(смотреть с 11 минуты)

Знатоки сначала взяли положенную на обдумывания минуту, а затем обратились за помощью знатоков в зале. Версии были разные: от мультиварки и посудомоечной машины до маслобойного аппарата.

В итоге игроки решили, что это лампочка для холодильника, которая помогает быстрее находить в камере продукты.

«Что-то я сомневаюсь, что в 1945 году были холодильники такого уровня», — засомневался ведущий. И назвал правильный ответ: это сушка для посуды, размещенная в шкафу.

На что Антон потратит выигрыш?

О своем выигрыше в размере 60 тысяч рублей Антон Новоселов узнал совершенно случайно. С удачным вопросом его поздравил знакомый, который смотрел эфир программы в европейской части страны (в Сибири передача идет с задержкой).

Для барнаульца попадание в программу «Что? Где? Когда?», которую он смотрит с семи лет, стало уже навязчивой идеей. В течение больше двух лет он регулярно отправлял туда вопросы, число которых уже приблизилось к 400. Для этого Антон изучал многочисленные материалы по искусству, научно-техническому развитию и спорту.

Антон Новоселов,

победитель программы «Что? Где? Когда?»:

Если честно, большие надежды я возлагал на вопрос, касавшийся трансфера хоккеиста Александра Овечкина, которого хотела задрафтовать команда «Флорида». Но редакторы его не выбрали. Для меня было делом принципа попасть на программу и я это сделал. Значит, мечты, действительно, сбываются.

Сейчас Антон Новоселов «на паузе»: в нынешнем году он еще не отправил в «Что? Где? Когда?» ни одного вопроса. Но в ближайшее время собирается возобновить это дело.

Первый свой выигрыш барнаулец планирует потратить на отдых с женой в Турции.