Причитания, розги и каравай: как в Наумов день детей отправляли учиться грамоте

Наумов день — народный праздник 14 декабря (1 декабря по старому стилю). Пророк Наум на Руси считался покровителем наук. В этот день предки отдавали детей в ученье. Говорили так: «Пророк Наум наставит на ум». Рассказываем, как «весело» в Наумов день семьи отправляли детей на учебу.

Наумов день: народные традиции 14 декабря

В Наумов день детей приводили к учителям, как правило, отставным служивым или дьячкам, пишет kakoj-segodnja-prazdnik.com.

Матерям, которые впервые приводили ребенка к учителю, полагалось громко причитать и плакать. Ведь они знали, что учение сопровождается наказаниями. Матери просили сильно не ругать чад, но в первый же день учеников для острастки полагалось несколько раз ударить розгами. А дети должны были беспрекословно подчиняться наставнику.

Утром в день пророка Наума всей семьей шли в церковь. Священники благословляли детей на учебу.

За первый урок учителя благодарили вышитым полотенцем и караваем хлеба, пишет mzgazeta.ru.

Школа. Учеба. СС0.

Кто такой пророк Наум?

О жизни святого пророка Наума практически ничего не известно, сообщает days.pravoslavie.ru. Он родом из Галилеи, жил в 7 веке до Рождества Христова.

Святой Наум написал книгу с предсказанием гибели ассирийского города Ниневии за беззакония. Это пророчество исполнилось, пишет wco.ru. Ниневию разрушили около 600 года до Рождества Христова.