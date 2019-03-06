Найдено видео, как 67 лет назад в барнаульском планетарии смотрели затмение солнца

Редкое документальное видео о том, как сибиряки наблюдали солнечное затмение 25 февраля 1952 года, опубликовали создатели паблика «Парк и планетарий. Гражданский совет».

На кадрах кинохроники видно, как для барнаульцев организовали массовый просмотр астрономического явления у планетарии в парке БМК (в то время он мог называться еще им. Сталина — прим. ред), будущем парке «Изумрудный».

У барнаульского планетария собралось много горожан — взрослых и школьников. Сотрудники планетария организованно раздавали затемненные стекла. Также здесь установили оптические приборы и провели лекцию о солнечном затмении.

А вот новосибирцы были вынуждены наблюдать за прохождением луны по диску солнца с пустыря на обском берегу, на котором ученые организовали астрономическую площадку с оптическими приборами.

Почему здание барнаульского планетария передали РПЦ?

Напомним, что 24 января мэрия и епархия договорились передать РПЦ здание Кресто-Воздвиженской церкви, в которой работает барнаульский планетарий. Планетарий проработает в этом месте до 2021 года, а потом должен будет переехать в здание бывшего кинотеатра «Родина».

В 2014 году власти города утвердили план, в соответствии с которым здание планетария должны были передать церкви до марта 2019 года.

Осенью 2018 года тему бурно обсуждала общественность. Барнаульцы начали собирать подписи с требованием оставить здание планетарию или найти достойную замену в кротчайшие сроки, а Сергей Шнуров опубликовал на странице Instagram стих на эту тему. Он отметил, что в Барнауле склонны к духовности, а смотреть на планеты незачем.

Директор планетария Павел Ягодкин говорит, что учреждение не держится за старое здание — оно плохо приспособлено для нужд организации.

В здании бывшей Кресто-Воздвиженской церкви планетарий работает с 11 марта 1950 года.