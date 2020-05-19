Названа дата старта летней оздоровительной кампании для детей

На вокзалах и в аэропортах России для детей, которые направляются на отдых, будут установлены «зеленые коридоры», чтобы минимизировать вероятность заражения несовершеннолетних коронавирусом нового типа.
Роспотребнадзор также подготовит рекомендации по организации детского отдыха в лагерях в условиях сложившейся эпидобстановки, сообщила замглавы Роспотребнадзора Ирина Брагина, пишет bfm.ru.
При этом представитель Минздрава Елена Байбарина предупредила — работа детских лагерей в регионах может стать невозможной из-за нехватки достаточного числа медперсонала: большинство медработников задействованы сейчас в помощи пациентам с коронавирусом.
Власти Алтайского края готовятся к тому, что детская оздоровительная кампания летом 2020 года в регионе все же состоится, заявлял губернатор Виктор Томенко.
«Сегодня мы готовимся к тому, что проведение летней оздоровительной кампании для ребятишек будет возможной… Но при этом меры, связанные с дополнительной дезинфекцией, измерением температуры, изменением плотности размещения детей, наверное, могут быть пересмотрены», — сказал глава региона.