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Жизнь

Названа дата старта летней оздоровительной кампании для детей

Минпросвещения рекомендует дать старт летней оздоровительной кампании для детей в регионах России с 1 июля, сообщила замглавы департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Янина Голубева, пишет РИА Новости.

Детский палаточный лагерь.
Детский палаточный лагерь.
СС0

На вокзалах и в аэропортах России для детей, которые направляются на отдых, будут установлены «зеленые коридоры», чтобы минимизировать вероятность заражения несовершеннолетних коронавирусом нового типа.

Роспотребнадзор также подготовит рекомендации по организации детского отдыха в лагерях в условиях сложившейся эпидобстановки, сообщила замглавы Роспотребнадзора Ирина Брагина, пишет bfm.ru.

При этом представитель Минздрава Елена Байбарина предупредила — работа детских лагерей в регионах может стать невозможной из-за нехватки достаточного числа медперсонала: большинство медработников задействованы сейчас в помощи пациентам с коронавирусом.

Власти Алтайского края готовятся к тому, что детская оздоровительная кампания летом 2020 года в регионе все же состоится, заявлял губернатор Виктор Томенко.

«Сегодня мы готовимся к тому, что проведение летней оздоровительной кампании для ребятишек будет возможной… Но при этом меры, связанные с дополнительной дезинфекцией, измерением температуры, изменением плотности размещения детей, наверное, могут быть пересмотрены», — сказал глава региона.

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