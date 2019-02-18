Алтайский край опустился в рейтинге качества жизни российских регионов

На первом месте в рейтинге регионов России по качеству жизни в 2018 году по-прежнему находятся Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Об этом свидетельствуют результаты исследования РИА «Новости». Алтайский край в этом списке находится на 73 месте (что на семь позиций ниже, чем в 2017 году).