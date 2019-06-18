Как жительница Барнаула открыла модную гончарную школу и обустроила ее своими руками

Под темной лестницей на фасаде одного из старых домов на проспекте Социалистическом в Барнауле недавно появилась яркая зеленая дверь. Не заметить ее невозможно. Потому многие горожане узнают о гончарной школе «Колокол», в которую ведет эта дверь, прямо во время прогулок по «Соцу». Владелица школы Марина Артюхова рассказала altapress.ru, как устроено пространство, где каждый желающий может слепить чашку или блюдце из глины.

Гончар гончара видит издалека*

*Все заголовки в этом материале взяты из постеров в гончарной школе «Колокол».

Марина лингвист по образованию, а лепка из полимерной глины была ее хобби. В какой-то момент ей захотелось попробовать лепить из гончарной глины. Она начала искать, где это можно делать в Барнауле, и нашла единственную студию.

Марина Артюхова,

руководитель школы «Колокол» в Барнауле:

Мне понравился процесс лепки, гончарный круг, а сама студия не очень. Она напоминала типичную школу детского творчества. Дизайн предметов, которые там лепили, был старомодным. Я же хотела сделать что-то вдохновляющее, стильное, из тех вещиц, которые размещают в тематических аккаунтах в социальных сетях.

Гончарная школа «Колокол» в Барнауле. Анна Зайкова

Спустя время девушка наткнулась в интернете на страницу гончарной школы «Колокол» из Воронежа. Она существовала около трех лет и уже продавала франшизу в разные города России, по стране успешно работали десятки «Колоколов».

Этот бизнес основала семейная пара со знаковой фамилией — Арина и Ярослав Гончар. Проект начинался с мастер-классов на кухне, но быстро вырос в интересный бизнес — людям понравился необычный досуг.

Марина Артюхова прошла обучение в воронежском «Колоколе» и купила франшизу. Так в октябре 2018 года в Барнауле появилось новое творческое пространство.

Марина Артюхова,

руководитель школы «Колокол» в Барнауле:

Открыть школу по франшизе было значительно проще, чем самостоятельно. Мне дали проверенные и работающие рекомендации по формату мастер-классов, ведению инстаграма, дизайну помещения. С владельцами можно было советоваться на протяжении всего запуска проекта, советы я прошу и сейчас.

Гончарная школа «Колокол» в Барнауле. Анна Зайкова Гончарная школа «Колокол» в Барнауле. Анна Зайкова Гончарная школа «Колокол» в Барнауле. Анна Зайкова Гончарная школа «Колокол» в Барнауле. Анна Зайкова Гончарная школа «Колокол» в Барнауле. Анна Зайкова

Если лепишь — лепи , если любишь — люби

В каждом городе дизайн интерьера в школах «Колокол» разный. В нем отражается специфика региона и вкус владельцев.

Марина Артюхова,

руководитель школы «Колокол» в Барнауле:

К помещению у меня было одно ключевое требование — расположение в центре города. Хотелось найти здание с историей. Место, которое мы выбрали, мне сразу понравилось. Дом старый, советской постройки, цокольный этаж создает особую атмосферу. Рядом находится «Турина гора», арт-галерея Щетининых, салон красоты Barby Shop, пекарня — получилась уютная улочка творческих людей.

Гончарная школа «Колокол» в Барнауле. Анна Зайкова

Дизайн интерьера в своей гончарной школе Марина Артюхова придумывает сама. Заметную зеленую дверь она заказала у столяра.

Марина Артюхова,

руководитель школы «Колокол» в Барнауле:

— Я хотела входную деревянную дверь необычного цвета, керамика хорошо сочетается с другими натуральными материалами. Думала найти глубокий бордовый оттенок, но такого не оказалось — имеющиеся краски этого цвета не рассчитаны на низкие температуры, которые бывают у нас зимой. С подходящими характеристиками нашелся изумрудный оттенок, мне он понравился.

Этот зеленый и задал тон всему помещению — его оттенки разной насыщенности используются на стенах.

Гончарная школа «Колокол» в Барнауле. Анна Зайкова

Будет печь — будем жечь

Пространство состоит из трех основных комнат. В первой — стойка администратора и зона встречи гостей с небольшим диваном и чаем. Здесь же на специальных полках стоят вещи из глины, сделанные на продажу.

Гончарная школа «Колокол» в Барнауле. Анна Зайкова Гончарная школа «Колокол» в Барнауле. Анна Зайкова

Далее — гончарный зал. В ней два гончарных круга, тяжелый стол с деревянной столешницей и металлической основой (его Марина и ее муж сделали своими руками), стеллажи для готовых работ.

Гончарная школа «Колокол» в Барнауле. Анна Зайкова Гончарная школа «Колокол» в Барнауле. Анна Зайкова

Третье помещение — зал ручной лепки. Здесь такой же стол и стеллажи с работами. Есть еще пара подсобок — в одной стоит печь для обжига, а в другой сушатся работы учеников.

Гончарная школа «Колокол» в Барнауле. Анна Зайкова

Интерьер школы минималистичный. На светлых стенах пока только постеры. В гончарном зале еще есть меловая доска — ее используют во время мастер-классов и для фотосессий.

Марина Артюхова планирует постепенно наполнять интерьер. На одну стену готовится панно из цветных глиняных тарелок. Еще девушка собирается повесить наглядные учебные материалы. Например, формы ручек для кружек, или показать стадии изготовления гончарных изделий и другие.